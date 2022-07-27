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СК возбудил дело после обрушения штукатурки на малышей в детском саду

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Фото: t.me/gsuskmosobl
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения штукатурки в детском саду в Подмосковье, в результате чего пострадали трое детей. Об этом в среду, 27 июля, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по региону.

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«По факту травмирования троих детей в дошкольном учреждении возбуждено уголовное дело <...> по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), — сказали в ведомстве.

Инцидент произошел в эту среду в детском саду городского округа Видное. По информации «Известий», во время тихого часа на детей с потолка рухнула штукатурка. Трое детей получили травмы. Два мальчика отделались царапинами, им оказали медицинскую помощь на месте. Еще одного ребенка, девочку, доставили в больницу.

Подробности и причины случившегося устанавливаются. Следователи уже осмотрели место происшествия, допрошены сотрудники детсада. Также изъята документация для дальнейшего изучения.

Позднее подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова в своем Telegram-канале заявила, что правительство региона готово оказать любую помощь пострадавшим.

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