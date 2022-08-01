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Эксперт рассказала о рисках оплаты покупок в интернете банковской картой

Операционный директор Артемьева посоветовала не расплачиваться картами на сомнительных сайтах
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Фото: Global Look Press/dpa/Mohssen Assanimoghaddam
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При покупках в интернете не стоит расплачиваться банковскими картами на сомнительных сайтах. Об этом рассказала в понедельник, 1 августа, операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.

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«Если у сайта нет протокола HTTP, значит, информация передается не в зашифрованном виде, и вводить на таком сайте данные банковской карты опасно», — пояснила Артемьева агентству «Прайм».

По ее словам, избегать также стоит магазины, имеющие много негативных отзывов и те, которые существуют всего несколько месяцев.

Не менее опасно вводить данные карты для оплаты при подключении к интернету через публичную Wi-Fi-сеть.Также не стоит переходить по подозрительным ссылкам из почты и мессенджеров, где требуют данные карты.

Чтобы обезопасить себя, эксперт рекомендует завести виртуальную карту для покупок и закидывать на нее только ту сумму, которую планируется потратить.

Ранее, в июле, член Ассоциации юристов России Виргиния Вартанова рассказала, как покупателям маркетплейсов вернуть деньги за некачественный или поддельный товар. Она отметила, что обычно достаточно обратиться с претензией к продавцу, изложив подробно свои претензии к качеству товара, после чего продавец возместит денежные средства.

В этом же месяце стало известно, что интернет-магазин Wildberries уличили в сбыте контрафакта. На маркетплейсе были зафиксированы случаи продажи рецептурных лекарств, БАДов и поддельных брендов обуви. Позднее в Wildberries сообщили о запуске системы выявления подделок на основе искусственного интеллекта (ИИ).

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