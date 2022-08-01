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Изображение обезьяны за $500 тыс. из коллекции NFT показали на Арбате

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Фото: соцсети Азама Ходжаева
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Москвичи смогли бесплатно увидеть изображение обезьяны из коллекции The Bored Ape Yacht Club («Яхт-клуб скучающих обезьян», BAYC), созданной при помощи NFT-технологий. Накануне, 31 июля, владелец обезьяны, российский криптоблогер Азам Ходжаев, показал ее в виде баннера на фасаде киноконцертного зала «Октябрь» на Арбате.

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Стоимость этого цифрового «произведения искусства» составляет $500 тыс. При этом вся коллекция изображений Bored Ape Yacht Club оценивается в $4 млрд. Как указал источник «Известий», в мире стабильно растет спрос на NFT-коллекции — соответственно, их цена также увеличивается.

Обезьяна Ходжаева — один из 10 тыс. рисунков, выпущенных на блокчейне Ethereum. Каждая из них имеет свою определенную стоимость и продается на аукционе. Среди других владельцев изображения — баскетболист Стефен Карри, рэпер Эминем и другие известные люди. Многие владельцы используют купленный рисунок, в том числе на аватарках своих профилей в социальных сетях.

Новое цифровое искусство набирает обороты. Эксперты прогнозируют дальнейший рост метавселенных в формате виртуальных артефактов и коллекционных цифроактивов, к которым и относятся такие художественные работы, как NFT-обезьяны. Не исключено, что обезьяна российского криптоблогера «поселится» на фасаде «Октября» еще на какое-то время, чтобы ее смогли увидеть как можно больше человек.

28 июля сообщалось, что первый в России спектакль с применением NFT-технологии поставит петербургский Театр имени Андрея Миронова. Как рассказал худрук театра Влад Фурман, пьесу Антона Чехова «Дядя Ваня» поставит режиссер Алексей Морозов. Технология будет детально фиксировать работу актера на сцене.

14 июля также стало известно, что итальянские коллекционеры приобрели шампанское 2017 года Avenue Foch за $2,5 млн. Исключительно высокая цена объясняется дизайном бутылки: ее оформлением занимался художник Миг, известный по серии NFT The Bored Ape Yacht Club. На этикетке изображен один из персонажей BAYC, а также герой другой серии того же автора — вампир из «Подлого вампирского синдиката». Основной смысл приобретения — не напиток как таковой, а прилагаемые к нему токены.

30 июня сообщалось, что мировые продажи NFT достигли самого низкого уровня за год: в июне они оказались меньше $1 млрд впервые за 12 месяцев. Кроме того, падение продаж на крупнейшем маркетплейсе OpenSea составило 75%, а капитализация коллекции Bored Ape Yacht Club упала на 33%.

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