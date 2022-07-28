В Петербурге поставят первый спектакль с применением NFT-технологии
Первый в России спектакль с применением NFT-технологии поставит петербургский театр имени Андрея Миронова. Об этом в четверг, 28 июля, рассказал худрук театра Влад Фурман.
Пьесу Антона Чехова «Дядя Ваня» поставит режиссер Алексей Морозов. Технология будет детально фиксировать работу актера на сцене, пишет ТАСС.
«Речь идет о фиксации энергетики драматического актера через диалог — процесс каждый раз неповторимый», — рассказал Фурман.
Как отметил Морозов, NFT позволит создать коллекцию художественных образов спектакля. С помощью технологии будут созданы «нейроакустические картины» состояний актеров в момент совершения ими сценических действий, отмечает 78.ru.
По словам режиссера, спектакль при этом поставят с максимальной бережностью к чеховскому тексту.