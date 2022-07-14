Бутылку шампанского с двумя NFT продали за $2,5 млн

Итальянские коллекционеры приобрели шампанское 2017 года Avenue Foch за $2,5 млн. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Исключительно высокая цена объясняется дизайном бутылки: ее оформлением занимался художник Миг, известный по серии NFT The Bored Ape Yacht Club («Яхт-клуб скучающих обезьян», BAYC). На этикетке изображен один из персонажей BAYC, а также герой другой серии того же автора — вампир из «Подлого вампирского синдиката».

Вместе с самой бутылкой покупатели получили NFT обоих изображений. Таким образом, основной смысл приобретения — не напиток как таковой, а прилагаемые к нему токены.

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, тренд на соединение цифровых и реальных объектов коллекционирования будет только набирать обороты.

«NFT-рынок переживает непростые времена, те же обезьяны из The Bored Ape Yacht Club сильно упали в цене по сравнению с пиковыми значениями 2021 года. Поэтому вполне логично стремление их владельцев «зацепиться» за другие, уже физические объекты коллекционирования. Элитный алкоголь — хорошее направление. Вот и получается, что NFT из популярной серии становится еще более уникальным и привлекательным, поскольку только он один привязан к бутылке шампанского, а шампанское — во много раз более ценным за счет NFT», — отметил искусствовед.

12 июля видеоблогер и шоумен Логан Пол выпустил 50 млн NFT на основе принадлежавшей ему самой дорогой в мире карты Pokémon с изображением Пикачу-иллюстратора. На продажу Пол выставил 51% из выпущенных NFT по цене 10 центов каждый. Сам он продолжит владеть 49% карты.

30 июня сообщалось, что мировые продажи NFT достигли самого низкого уровня за год: в июне они оказались меньше $1 млрд впервые за 12 месяцев. Кроме того, падение продаж на крупнейшем маркетплейсе OpenSea составило 75%, а капитализация коллекции Bored Ape Yacht Club упала на 33%.