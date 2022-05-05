Пополненная реальность: VR- и AR-индустрии смогут рассчитывать на господдержку

Компании, которые занимаются технологиями дополненной и виртуальной реальности, могут рассчитывать на господдержку, заявили «Известиям» в Минцифры . Разработчики таких решений вправе претендовать на гранты, выделяемые в рамках поддержки IT-отрасли, пояснили в ведомстве. VR- и AR-технологии используются в медицине, военной и инженерной отраслях. Без государственной помощи этот рынок может просесть на 30–40% из-за трудностей с импортом оборудования, пояснили эксперты.

Технология поддержки

Из-за сложностей с импортом оборудования российский рынок VR- и AR-технологий может просесть на 30–40% , оценил для «Известий» эксперт центра компетенций Национальной технологической инициативы «Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности» на базе ДВФУ Олег Рудзейт. Однако эту сферу могут поддержать на государственном уровне .

— VR- и AR-технологии могут быть в составе решений, претендующих на грантовую поддержку , сами же решения должны соответствовать одному из приоритетов, включающих наиболее востребованные классы программного обеспечения, — заявили «Известиям» в Минцифры.

Пополненная реальность Фото: Global Look Press/AFLO/Rodrigo Reyes Marin

Грантовая поддержка перспективных разработок отечественных IT-решений из средств федерального бюджета предусмотрена пакетом мер по поддержке отрасли, принятым в начале марта. В Минцифры не уточнили, о каких суммах идет речь. Там добавили, что гранты выделят на основе приоритетов поддержки, которые должен утвердить президиум правительственной комиссии по цифровому развитию .

— В зависимости от принятых государством мер будет ясно, как сложится дальнейшая судьба VR- и AR-индустрии в России. Если организовать правильную поддержку, отрасль сможет развиваться даже более сильными темпами, чем прогнозировалось ранее, — сказал «Известиям» генеральный директор VR Concept Денис Захаркин.

Пополненная реальность4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Технологии дополненной и виртуальной реальности используются не только в сфере развлечений, но и в медицине, инженерном и военном деле , поэтому господдержка отрасли действительно важна, подчеркнул аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Проблемы и перспективы

Среди прочего VR-отрасль столкнулась со сложностями с приобретением шлемов виртуальной реальности . Самыми доступными считаются Oculus Quest и Oculus Rift . Их производит дочерняя структура Meta, и с признанием организации экстремистской российские компании не могут приобретать эти шлемы , пояснил Олег Рудзейт.

— Конечно, есть другие варианты — например, от компаний HTC и Valve, но такие решения стоят дорого — от 200 тыс. рублей и выше, — отметил эксперт.

Пополненная реальность1 Шлем виртуальной реальности Oculus Rift Фото: ТАСС/imago/Felix Abraham

Второй важный компонент VR-оборудования — компьютер с мощной видеокартой , рассказал Денис Захаркин.

— Если говорить про комплектующие для VR и AR, то их импорт в РФ не остановился. Компании, которые производят видеокарты Nvidia, продолжают поставки в Россию . Однако он заметно усложнился, — заметил эксперт.

В пресс-службе Nvidia заявили «Известиям», что собственные продукты компании сейчас не поставляются в Россию, а по поводу видеокарт посоветовали обращаться напрямую к их производителям. Главная сложность заключается в том, как поведет себя Nvidia дальше: если компания запретит производителям видеокарт работать с Россией, то возникнут проблемы с закупкой оборудования, уверены специалисты отрасли.

— Кроме того, есть сложности с покупкой программного обеспечения — без VPN нельзя получить доступ, а некоторые компании даже блокируют все российские аккаунты. Любые попытки обхода будут юридически нарушать правила эксплуатации данного ПО, — подытожил Денис Захаркин.

Пополненная реальность3 Фото: Global Look Press/ZB/Hendrik Schmidt

Несмотря на все сложности, опрошенные «Известиями» специалисты считают, что создать полностью российские VR- и AR-системы, которые не будут зависеть от импорта, возможно . И в этом может помочь грантовая поддержка государства.

В России есть разработчики шлемов виртуальной и дополненной реальности: это тверская Total Vision, VR- центр МГУ, компания Deus, рассказал Денис Захаркин.

— Большинство комплектующих в этих VR-шлемах не российские, но при этом есть технологии по производству и выпуску необходимых компонентов в РФ, — уточнил он.

Основное в VR-шлемах, помимо процессоров и видеокарт, — это дисплеи, но сейчас уже есть много компаний, которые могут производить их в РФ. Что касается ПО, у нас также есть российские независимые технологии и разработчики — например, московская компания VR Concept и томская компания Unigine, рассказал Денис Захаркин.