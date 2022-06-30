Мировой рынок NFT продемонстрировал резкое падение

Мировые продажи NFT достигли самого низкого уровня за год: в июне они оказались меньше $1 млрд впервые за 12 месяцев, отмечает Bloomberg. Кроме того, падение продаж на крупнейшем маркетплейсе OpenSea составило 75%, а капитализация коллекции Bored Ape Yacht Club упала на 33%.

Таким образом, на рынке, который последнее время демонстрировал впечатляющий рост, наметился спад.

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, в эпоху мировой нестабильности поведение коллекционеров и арт-инвесторов всегда становится более консервативным, и экспериментальным цифровым форматам они предпочитают незыблемую классику — живопись именитых мастеров.

«Однажды стремительный рост NFT-рынка должен был закончиться, а хайп вокруг этой технологии — надоесть. Возможно, это произошло бы позже, но геополитические и экономические проблемы ускорили разворот тренда. При этом не стоит совсем сбрасывать NFT со счетов. Да, возможно, в ближайшее время рекорды, поставленные работами художника Beeple и «криптопанками» (коллекцией пиксельных аватарок), будут недостижимы, но с расширением количества игроков в этой сфере и приходом музеев ситуация станет более стабильной. Хотя и роста в сотни процентов за год можно уже не ждать» — отметил Сергей Уваров.

24 июня Музей изящных искусств в Бостоне объявил о планах продавать NFT редко выставляемых пастелей из своей коллекции. Вырученные средства планируется направить на финансирование работ по консервации картин Эдгара Дега «Эдмондо и Тереза Морбилли» (1865) и «Отец Дега слушает Лоренцо Пагана, играющего на гитаре» (1869–1872).