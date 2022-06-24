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Американский музей объявил о планах продавать NFT ради спасения картин

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Liu Jie
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Музей изящных искусств в Бостоне объявил о планах продавать NFT редко выставляемых пастелей из своей коллекции. Вырученные средства планируется направить на финансирование работ по консервации картин Эдгара Дега «Эдмондо и Тереза Морбилли» (1865) и «Отец Дега слушает Лоренцо Пагана, играющего на гитаре» (1869–1872).

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Цифровые версии пастелей таких художников, как Клод Моне и Жан-Франсуа Милле, дополненные NFT-сертификатом, станут доступны коллекционерам с 14 июля 2022 года. Всего планируется продать 24 NFT. Стартовая стоимость каждого лота — $314.

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, этот и похожие случаи свидетельствуют, что музеи восприняли NFT прежде всего как форму сувенирной продукции.

«Самой громкой подобной историей стали, конечно, аукционы Уффици и Эрмитажа, где выставлялись цифровые копии всемирно известных вещей. Но сканы малоизвестных рисунков, не факт что вовсе представленных ранее в репродукциях сколь-нибудь приличного качества, может быть не менее интересным направлением. Ведь здесь уже ценность не только в NFT, но и в самой высококачественной копии. Учитывая, что у любого крупного музея в фондах хранится огромное количество графики гениев, которая не выставляется вовсе или показывается крайне редко, будущее может оказаться именно за этим направлением, особенно если покупателям будет позволено коммерциализировать свои NFT — например, создавать мерч или воспроизводить их в альбомах» — отметил Уваров.

2 июня сообщалось, что современные художники, в том числе Лаврентий Бруни, Вова Перкин и Паруйр Давтян, конвертировали свои детские рисунки в NFT-коллекцию, которая будет продана в благотворительных целях. В проекте поучаствовали 14 художников, семь из которых являются яркими представителями искусства в офлайне — их работы находятся в крупнейших собраниях и музеях. Другие семь художников формулируют свое сообщение исключительно в цифровом пространстве, отмечают организаторы проекта.

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