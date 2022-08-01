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Корреспондент «Известий» показал работу танкистов ДНР по позициям националистов ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Танкисты Донецкой Народный Республики (ДНР) при поддержке артиллерии выбивают украинских националистов из укреплений в районе Марьинки. Там сконцентрировались боевики, которые ведут огонь по мирным районам и позициям союзных сил. Об этом 1 августа рассказал корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин.

«После выстрела машина меняет позицию. На той стороне противник тоже внимательно следит за периметром — действовать нужно четко и быстро. Экипаж снова открывает огонь», — рассказывает Сафиулин.

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Ранее, 19 июля, военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что города Авдеевка и Северск в ДНР имеют важное значение для вооруженных формирований Украины.

По мнению Шурыгина, Авдеевка и Марьинка — два основных укрепрайона рядом с Донецком, которые в лоб штурмовать практически бесполезно. Их укрепляли около восьми лет, и именно они позволяют держаться украинским силам рядом со столицей ДНР. Он добавил, что с потерей Северска вооруженным силам Украины (ВСУ) придется откатиться на линию Славянск – Краматорск – Константиновка.

Также он добавил, что это будет последний рубеж обороны в Донбассе, так как украинская оборона в этом районе окончательно пошатнется после взятия Краматорска.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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