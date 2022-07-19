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Эксперт рассказал о значении Авдеевки и Северска для ВСУ

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Фото: ТАСС/Спринчак Валентин
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Города Авдеевка и Северск в ДНР имеют важное значение для вооруженных формирований Украины, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

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В понедельник, 18 июля, стало известно, что войска ДНР взяли Авдеевку в полукольцо, об этом сообщил замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

Также к исходу дня появилось сообщение министерства внутренних дел Луганской республики об установлении контроля над Северском. Но пока официального подтверждения этой информации со стороны российского военного ведомства не поступало.

«Освобождение Авдеевки вскроет оборону украинских сил под Донецком», — считает Шурыгин.

По его совам, Авдеевка и Марьинка — два основных укрепрайона рядом с Донецком, которые в лоб штурмовать практически бесполезно. Их укрепляли около восьми лет и именно они позволяют держаться украинским силам рядом со столицей ДНР, рассказал эксперт.

С потерей Северска ВФУ придется откатиться на линию Славянск — Краматорск — Константиновка, полагает он.

«Это будет последний рубеж обороны в Донбассе. Украинская оборона в этом районе окончательно пошатнется после взятия Краматорска. Но перед этим союзным силам надо будет освободить Славянск, так как он находится на высоте. После потери Краматорска украинским силам придется откатываться к Днепропетровску и Запорожью», — отметил специалист.

На этом освобождение Донбасса можно будет считать завершенным, резюмировал Шурыгин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Полк дела: Авдеевка и Северск взяты в полуокружение

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