«Известия» показали процесс предоставления гражданства РФ жителям Бердянска

Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев 1 августа показал процесс предоставления российского гражданства жителям освобожденного от украинских боевиков города Бердянска Запорожской области.

В городе уже открыто два паспортных стола, так как из-за высокого спроса один с приемом документов просто не справлялся. Ежедневно в паспортный стол приходят сотни человек. Люди приезжают в город целыми семьями для того, чтобы получить российское гражданство.

«Да даже не задумывалась, что там думать? Я россиянка по рождению, и я только что была в гостях в России, съездила в отпуск, и мои [близкие] все ждут, когда я получу [гражданство]», — рассказала местная жительница Светлана Акулова на вопрос о том, как приняла решение принять гражданство РФ.

Исполняющий обязанности начальника миграционной службы УВД Бердянска Василий Бараненко подчеркнул, что местных жителей никто не заставляет подавать заявления о приеме в гражданство России, все это — их добровольное желание.

Каждый день, отметил Бараненко, на оба пункта приходят в среднем 250 человек, еще около 200 приходит на запись. Большие очереди в паспортные столы, по его словам, наблюдаются в течение всего дня.

Он также добавил, что жители города рады получению российских паспортов.

«При получении, если бы вы поприсутствовали на присяге, то [увидели бы], что все аплодируют, благодарят и кричат «Ура!» — добавил он.

5 июня корреспондент «Известий» Леонид Китрарь показал, как жители освобожденной российскими войсками Херсонской области получают гражданство в паспортном столе, организованном администрацией региона. Одним из получивших российский паспорт стал бывший глава местной украинской территориальной обороны Дмитрий Кузьменко, который призвал своих бывших подчиненных сложить оружие и пойти по его пути.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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