Корреспондент «Известий» показал работу тыловых подразделений армии РФ

Корреспондент «Известий» Александр Морозов 1 августа показал работу подразделений материально-технического обеспечения Вооруженных Сил России (ВС РФ) во время спецоперации по защите Донбасса.

Благодаря работе тыловых войск подразделения, участвующие в спецоперации, остаются боеспособными. Всего деятельность российских войск поддерживает более 20 разноплановых подразделений. Среди них, например — уникальный банно-прачечный поезд, аналогов которому в мире нет.

«Когда приезжаешь оттуда с передовой, помыться, постираться, приятные ощущения, не передаваемые, там такого нет. Здесь тебя встречают, приветствуют и обеспечивают всем», — поделился один из военнослужащих.

«Тыл есть дома, тыл есть в армии, тыл для армии — это тоже какая-то забота, уют, тепло и все необходимые условия», — дополнил его слова начальник поезда.

Благодаря мобильным городкам в тылу российские военные могут оперативно заправлять и ремонтировать боевую технику, в том числе в полевых условиях. Зачастую работать им приходится под звуки залпов.

Не менее важен и хлебзавод. За одни сутки он может испечь более 10 т хлеба, большая часть которого идет мирным жителям освобожденных от украинских боевиков территорий. Хлеб стараются доставить еще теплым. Местные жители ценят помощь, которую оказывают им российские военные и относятся к ним с благодарностью.

1 августа министр обороны России Сергей Шойгу поздравил личный состав служб материально-технического обеспечения с их профессиональным праздником — Днем Тыла ВС РФ. Соответствующий приказ министра обороны был опубликован в газете «Красная Звезда». Он отметил заслуги тыловых войск на протяжении всей истории их существования, подчеркнул, что работники тыла и в наши дни достойно продолжают ратные традиции предшественников и пожелал им здоровья, благополучия и новых успехов на благо России.

30 июля корреспондент «Известий» Семён Ерёмин рассказал о работе экипажа бронетранспортера (БТР) первого корпуса народной милиции Донецкой Народной Республики на передовых позициях в районе населенного пункта Пески. Экипажу необходимо было заставить двигаться скрывающуюся группу противника, чтобы оператор БЛА мог их обнаружить. По итогам разведки бойцы нанесли артиллерийский удар. БТР при помощи пушки поразил цель осколочным снарядом.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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