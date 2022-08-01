Штаб ЧФ в Севастополе атаковал самодельный БЛА с маломощным взрывным устройством

На территории Черноморского флота в Севастополе взорвалось маломощное взрывное устройство, которое установили на самодельный беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 31 июля.

«В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства, установленного на самодельный БПЛА, из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали пять человек. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе.

31 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число пострадавших при взрыве во дворе штаба Черноморского флота РФ в Севастополе увеличилось до шести человек, двое из них находятся в состоянии средней тяжести.

Кроме того, из-за атаки были отменены мероприятия в честь Дня Военно-морского флота. В пресс-службе Черноморского флота уточнили, что мероприятия перенесены.

Ранее в этот день депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Черноморский флот создал мощный рубеж обороны на подступах к Крыму, приближая в рамках спецоперации победу над киевским режимом.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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