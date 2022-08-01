Реклама
Прямой эфир
Мир
В парламенте Сербии допустили осложнение ситуации из-за премьера Косово
Мир
В Германии предложили не использовать газ для выработки электроэнергии
Мир
НАТО выразила готовность вмешаться в случае угрозы стабильности в Косово
Мир
МИД России призвал Приштину к прекращению провокаций и соблюдению прав сербов
Мир
Вучич выступил с обращением в связи с ситуацией на границе Сербии и Косово
Мир
Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября
Общество
День ВМФ завершился праздничным салютом
Мир
Сербы из северной части Косова начали акции протеста
Мир
В Финляндии предупредили об угрозе остановки производств из-за роста цен на газ
Мир
Очевидцы сообщили о выдвижении косовского спецназа к границе с Сербией
Мир
Вооруженные силы ДНР закрепились на окраине поселка Пески
Спорт
«Спартак» разгромил «Оренбург» в матче третьего тура чемпионата России

Штаб ЧФ в Севастополе атаковал самодельный БЛА с маломощным взрывным устройством

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Черноморского флота в Севастополе взорвалось маломощное взрывное устройство, которое установили на самодельный беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 31 июля.

Черноморский патруль: «Виктор Великий» отправится в Севастополь
Корабль может использовать подводные и воздушные беспилотники, а оружие на борт устанавливают в контейнерах

«В Севастополе на территории штаба Черноморского флота в результате срабатывания маломощного взрывного устройства, установленного на самодельный БПЛА, из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали пять человек. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе.

31 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число пострадавших при взрыве во дворе штаба Черноморского флота РФ в Севастополе увеличилось до шести человек, двое из них находятся в состоянии средней тяжести.

Кроме того, из-за атаки были отменены мероприятия в честь Дня Военно-морского флота. В пресс-службе Черноморского флота уточнили, что мероприятия перенесены.

Ранее в этот день депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Черноморский флот создал мощный рубеж обороны на подступах к Крыму, приближая в рамках спецоперации победу над киевским режимом.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022