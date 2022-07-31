Корреспондент «Известий» с борта корабля «Ярослав Мудрый»

«Ярослав Мудрый» — сторожевой корабль Военно-морского флота (ВМФ) России. Репортаж с его борта представил 31 июля корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

Корабль предназначен для обнаружения и уничтожения вражеских судов, уточнил журналист.

«Строить его начали в конце 80-х годов, затем приостановили работы из-за нехватки финансирования», —отметил он.

Достроили «Ярослав Мудрый» в 2000-е годы. Днем рождения корабля считают 24 июля 2009 года, когда на нем впервые подняли флаг ВМФ.

Утром в воскресенье в Кронштадте прошел главный военно-морской парад РФ. Перед началом основной части мероприятий президент РФ Владимир Путин на борту катера «Раптор» обошел парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на кронштадтском рейде. Он поприветствовал и поздравил личный состав их экипажей с Днем Военно-морского флота (ВМФ).

В главном военно-морском параде приняли участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих.

День ВМФ празднуется в России ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году Военно-морской флот России отмечает 326-ю годовщину.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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