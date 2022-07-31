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На Камчатке прошли торжества в честь Военно-морского флота России
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На Камчатке прошли торжества в честь Военно-морского флота России

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Фото: ТАСС/Елена Верещака
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На Камчатке в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России состоялись торжественные мероприятия, в акватории Авачинской бухты на траверзе Петропавловска-Камчатского в две линии заранее выстроились восемь военных кораблей и судов Тихоокеанского флота.

Экипажи кораблей поздравил командующий войсками и силами на Северо-Востоке России вице-адмирал Александр Юлдашев. Он обошел строй на катере, приветствовал первую линию кораблей — экипаж атомной подводной лодки «Александр Невский», многоцелевого судна «Академик Ковалев», кабельного судна «Бирюса».

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На второй линии он приветствовал экипажи пограничного патрульного корабля «Камчатка», малого ракетного корабля «Смерч» и корабля противоминной обороны «Яков Баляев».

На борту корвета «Гремящий» Юлдашев поздравил военных моряков и их семьи с Днем ВМФ.

После парада прошел военно-спортивный праздник, корабли и катера выполнили для зрителей боевые упражнения. На главной площади Петропавловска-Камчатского сводный военный оркестр провел музыкальное дефиле, а морские пехотинцы выполнили показательное выступление по рукопашному бою.

В течение дня желающие смогут увидеть концерт, который подготовили творческие коллективы флота и города, а вечером в 22:00 небо краевой столицы осветит салют.

Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт на парад в День ВМФ РФ. В главном военно-морском параде примут участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих.

Во Владивостоке утром 31 июля началось празднование Дня Военно-морского флота России. «Известия» сняли парад в честь праздника с высоты птичьего полета.

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