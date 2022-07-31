Путин прибыл в Кронштадт на парад в День Военно-морского флота России
Президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт на парад в День Военно-морского флота России. Торжественные мероприятия пройдут в воскресенье, 31 июля.
В настоящее время на борту катера глава государства обходит парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, приветствует и поздравляет экипажи.
В Главном военно-морском параде примут участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих.
Парад завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-морского флота и юнг Юнармии.
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