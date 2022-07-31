РФ сообщила ООН о свидетельствующих о вине Киева в ударе по СИЗО в Еленовке данных

Россия сообщила генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу о данных, которые свидетельствуют о вине Киева в ударе по СИЗО в Еленовке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщил заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский.

«Мы сообщили Генсеку ООН А. Гутеррешу об имеющейся у нас информации об ответственности Украины за удар по СИЗО в Еленовке. Осудили попытки киевского режима свалить вину за это преступление на Россию (этим, в частности, пытался заниматься украинский постпред на заседании СБ 29 июля)», — рассказал дипломат в своем Telegram-канале.

По его словам, российская сторона призвала ООН безотлагательно дать оценку инциденту. Полянский добавил, что Следственный комитет РФ совместно с международными экспертами уже начал расследование произошедшего.

Накануне, 29 июля, Дмитрий Полянский заявил, что обстрел вооруженными формированиями Украины (ВФУ) колонии в Еленовке лишь подстегнет процесс сдачи мобилизованных украинцев в плен. Полянский также отметил, что Россия значительно продвинулась в выполнении задач специальной военной операции. Полное освобождение Донбасса он назвал вопросом времени.

Удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в Еленовке был нанесен 29 июля. На территории СИЗО были обнаружены обломки ракеты, это также подтверждается опубликованными с места обстрела кадрами. Произошедшее является целенаправленной кровавой провокацией киевского режима, указали в Минобороны РФ. В рамках расследования произошедшего ведомство официально пригласило экспертов Красного Креста и ООН.

3 июля спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что за ракетный удар по СИЗО в Еленовке ответственны украинский президент Владимир Зеленский и Вашингтон. По его словам, признания своих зверств националистами группировки «Азов» привели бы к требованиям привлечь к уголовной ответственности руководителей ряда стран НАТО.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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