Реклама
Прямой эфир
Мир
С 1 августа истребители трех стран НАТО начнут патрулировать небо Прибалтики
Культура
В финале Кубка России прогремел салют и концерт
Мир
Снова заболевший COVID-19 Байден рассказал о рабочих планах
Экономика
Тимати приобрел все активы Starbucks в России
Мир
Адвокат Саакашвили сообщил о его уходе из грузинской политики
Общество
Источники рассказали о продаже российского бизнеса OBI за €1
Экономика
«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию по июльской заявке
Мир
В МИД Латвии призвали запретить выдачу виз россиянам
Спорт
«Зенит» разгромил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу
Общество
Москвич обвинил соседа в создании СВЧ-пушки для облучения его семьи
Происшествия
Суд арестовал учредителя сгоревшего в Москве хостела
Мир
Польша передаст Украине восемь самоходных гаубиц Krab
Сюжет:

РФ сообщила ООН о свидетельствующих о вине Киева в ударе по СИЗО в Еленовке данных

Зампостпреда РФ Полянский: Россия сообщила ООН о данных, свидетельствующих о вине Киева в обстреле СИЗО в Еленовке ДНР
0
Фото: ТАСС/Белозерцев Вадим
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия сообщила генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу о данных, которые свидетельствуют о вине Киева в ударе по СИЗО в Еленовке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщил заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский.

Просчитались — прослезились: Киев нанес ракетный удар по своим военнопленным
Ошибка при подготовке побега или намеренное устранение — чем объяснить гибель более 50 украинских военнослужащих

«Мы сообщили Генсеку ООН А. Гутеррешу об имеющейся у нас информации об ответственности Украины за удар по СИЗО в Еленовке. Осудили попытки киевского режима свалить вину за это преступление на Россию (этим, в частности, пытался заниматься украинский постпред на заседании СБ 29 июля)», — рассказал дипломат в своем Telegram-канале.

По его словам, российская сторона призвала ООН безотлагательно дать оценку инциденту. Полянский добавил, что Следственный комитет РФ совместно с международными экспертами уже начал расследование произошедшего.

Накануне, 29 июля, Дмитрий Полянский заявил, что обстрел вооруженными формированиями Украины (ВФУ) колонии в Еленовке лишь подстегнет процесс сдачи мобилизованных украинцев в плен. Полянский также отметил, что Россия значительно продвинулась в выполнении задач специальной военной операции. Полное освобождение Донбасса он назвал вопросом времени.

Удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в Еленовке был нанесен 29 июля. На территории СИЗО были обнаружены обломки ракеты, это также подтверждается опубликованными с места обстрела кадрами. Произошедшее является целенаправленной кровавой провокацией киевского режима, указали в Минобороны РФ. В рамках расследования произошедшего ведомство официально пригласило экспертов Красного Креста и ООН.

3 июля спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что за ракетный удар по СИЗО в Еленовке ответственны украинский президент Владимир Зеленский и Вашингтон. По его словам, признания своих зверств националистами группировки «Азов» привели бы к требованиям привлечь к уголовной ответственности руководителей ряда стран НАТО.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022