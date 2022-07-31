«Известия» показали работу «Гиацинтов» по позициям украинских боевиков

Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов 30 июля посетил позицию артиллеристов второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) под Соледаром, которые с помощью артиллерийских установок «Гиацинт» наносят удары по позициям украинских боевиков.

Командует батареей Константин Буряков, который служит в Народной милиции (НМ) ЛНР уже пять лет. По его словам, «Гиацинт» — грозное оружие.

«Дальность калибра 152 мм — 28 км, точность — в пределах 5 м. Если оно в идеальном состоянии, то это серьезное оружие», — поделился он.

Круглосуточная работа артиллеристов Донбасса позволяет им успешно уничтожать позиции боевиков.

В тот же день корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал работу самоходных артиллерийских установок, которые вели уничтожение позиций украинских националистов. Журналист подчеркнул важность маскировки орудий.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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