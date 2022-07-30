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Обвиняемая в пытках в Доминикане украинка оказалась дочерью миллионера

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Фото: Соцсети
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Украинка Наталья Касьянова, обвиняемая в организации пыток бывшего молодого человека в Доминикане, является дочерью крупного бизнесмена. Эта информация стала известна из публикации портала iDominicana.

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Как отмечает издание, отец женщины — миллионер Валентин Касьянов, который эмигрировал в Перу в 1997 году. Он владеет авиакомпанией Star Peru, в парке которой находится несколько самолетов Ан-24, Ан-26, Ан-32 и восемь единиц Boeing 737-200. Отмечается, что эта компания несколько раз становилась фигурантом крупных скандалов.

Кроме того, издание рассказало о том, что Касьянова до задержания в Доминикане неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за употребление наркотиков, нападение на сотрудников правоохранительных органов и попытку ограбления. В частности, в 2008 году в Перу ее задержали за организацию банды, грабившей таксистов.

29 июля телеканал Noticias SIN сообщил о том, что Наталье Касьяновой предъявили обвинения в организации пыток своего бывшего молодого человека. В качестве пострадавшего в суде выступает 21-летний Мигель Анхель Линарес. Сообщается, что девушка заплатила двоим мужчинам за то, чтобы те избили парня в ее присутствии, после чего потерявшего сознание мужчину вывезли за город и оставили на обочине шоссе.

29 мая глава венской фракции Партии свободы Австрии Доминик Непп призвал депортировать из страны украинцев, избивших таксистов в Вене. Накануне издание Heute сообщило, что в столице страны возле отеля «Бристоль» из-за парковочного места произошла драка между молодыми людьми на автомобилях с украинскими номерами и местными водителями такси.

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