Госсекретарь США Блинкен сообщил о разговоре с главой МИД России Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что во время телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым поднимались вопросы обмена заключенными и обсуждалась ситуация вокруг Украины. Об этом он сообщил на брифинге 29 июля, трансляция которого велась в YouTube-канале Государственного департамента страны.

По словам Блинкена, касательно вопроса обмена заключенными американская сторона настаивала на том, чтобы Москва приняла предложение Вашингтона об освобождении американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

Также он уточнил, что предупредил Лаврова о том, что США могут ввести дополнительные антироссийские санкции в случае вхождения в состав России ряда других регионов.

Ранее в этот день Лавров рассказал журналистам, что российская сторона получила запрос на проведение телефонного разговора с американским госсекретарем. Он отмечал готовность выслушать предложения Блинкена по обмену заключенными и вывозу зерна.

В тот же день телеканал CNN рассказал, что администрация президента США Джо Байдена направила предложение в Россию об обмене отбывающего заключение в американской тюрьме Виктора Бута на удерживаемых в России Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Бывший советник по стратегическим коммуникациям Госдепартамента доктор Керри Картхнер 28 июля выразил мнение, что Соединенным Штатам необходимо возобновить былые контакты с Россией.