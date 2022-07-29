Правительство выделит на выплату пенсий 200 млрд рублей

Российское правительство выделит 200 млрд рублей из резервного фонда на выплату пособий и страховых пенсий. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу, 29 июля, на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в этом году Министерству финансов РФ будут выделены денежные средства из резервного фонда правительства. Решение было принято для того, чтобы обязательства по выплате страховых пенсий и пособий были выполнены на 100%.

Минфин также будет должен проконтролировать использование средств и предоставить правительству доклад об этом до 31 марта 2023 года.

28 июля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России выделит 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров. Он также отметил, что регионы получат средства «на социальные доплаты к пенсии граждан, чей доход меньше прожиточного минимума».

14 июля президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Документ предусматривает слияние Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единое ведомство.

В этом году по указу Владимира Путина пенсии были проиндексированы на 10%. 3 июня стало известно о начале их перечисления неработающим пенсионерам ПФР. Так, средняя пенсия в России теперь составляет 19 360 рублей в месяц.