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Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров. Об этом в четверг, 28 июля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«Начнем с вопроса, который касается выполнения социальных обязательств перед гражданами. Правительство софинансирует расходы российских субъектов по столь важному направлению. И мы сегодня выделим свыше 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров», — сказал он на заседании правительства.

Он также отметил, что регионы получат средства «на социальные доплаты к пенсии граждан, чей доход меньше прожиточного минимума».

17 июля в Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что с 1 августа 2022 года власти проиндексируют пенсии работающим и неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры, которые получают дополнительные баллы за страховые отчисления, будут получать на 314,07 рубля больше.

Изменения не затронут тех, кто получает социальную и государственную пенсию. Для них действуют фиксированные выплаты.

23 июня в Министерстве труда РФ предложили новые параметры индексации страховых выплат неработающим пенсионерам. Соответствующие разработки были включены в проект бюджета ПФР на 2023–2025 годы. В данном вопросе были учтены темпы инфляции, уровень доходов ПФР, а также ожидаемое сокращение числа получателей пенсий — на полмиллиона человек в течение ближайших трех лет.

В этом году по указу президента России Владимира Путина пенсии были проиндексированы на 10%. 3 июня стало известно о начале их перечисления неработающим пенсионерам Пенсионным фондом России. Так, средняя пенсия в России теперь составляет 19 360 рублей в месяц.

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