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Первый человек умер от оспы обезьян в Испании

Cadena SER: в Испании зарегистрирована первая смерть от оспы обезьян
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Фото: Global Look Press/Eduardo Parra
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Первый человек умер от обезьяньей оспы в Испании. Эту информацию в пятницу, 29 июля, подтвердил испанский минздрав, передает радиостанция Cadena SER.

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«Минздрав подтвердил первую смерть от оспы обезьян в Испании», — утверждает радиостанция.

Как отмечается, количество случаев заражения в стране уже достигло 4298.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля сообщил, что организация не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян на данном этапе. Вакцинировать следует целенаправленно высокорисковые группы граждан — тех, кто контактировал с больным, медработников, лаборантов.

23 июля ВОЗ признала чрезвычайной ситуацией вспышку заболеваемости обезьяньей оспой. Свое решение она объяснила тем, что специалисты в настоящий момент недостаточно осведомлены о механизме передачи вируса между носителями, а обстановка удовлетворяет международным критериям ЧС в области здравоохранения.

12 июля в России выявили первый случай оспы обезьян. Он был купирован. Заболевание было обнаружено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося к медикам с характерной сыпью. По результатам исследования биоматериалов подтверждено инфицирование оспой обезьян.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).

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