Блинкен сообщил о разговоре с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Беседа была откровенной, сообщил он на брифинге 29 июля, трансляция которого велась на сайте Государственного департамента страны.

«Сегодня я переговорил с российским министром иностранных дел Лавровым. У нас состоялась откровенная и прямолинейная беседа», — сказал он.

По его словам, в ходе разговора стороны обсудили возможность обмена арестованными российскими и американскими гражданами, ситуацию вокруг Украины. Также он уточнил, что предупредил Лаврова о том, что США могут ввести дополнительные антироссийские санкции в случае вхождения в состав России ряда других регионов.

Ранее в этот день Лавров рассказал журналистам, что российская сторона получила запрос на проведение телефонного разговора с американским госсекретарем. Он отмечал готовность выслушать предложения Блинкен по обмену заключенными и вывозу зерна.

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