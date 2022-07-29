Хирург рассказал про травмы выживших после удара ВСУ по колонии

«Известия» пообщались с врачом из Донецка, который рассказал про травмы пленных, выживших при ударе, нанесенном вооруженными силами Украины (ВСУ) по колонии в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Семи пациентам оказана хирургическая комбинированная помощь. Сейчас пациенты находятся в реанимационном отделении. Всё, что необходимо, — в полном объеме», — рассказал старший дежурный хирург 16-й городской больницы в Донецке Михаил Юренко в пятницу, 29 июля.

Все пациенты доставлены в тяжелом состоянии, подчеркнул доктор.

Он уточнил, что у пленных зафиксированы комбинированные травмы: ранения брюшной полости с повреждением внутренних органов — кишечника, селезенки, почек.

Удар был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По последним данным, в результате атаки 53 человека погибли, еще 75 получили ранения.

В Минобороны РФ назвали обстрел целенаправленной кровавой провокацией со стороны киевского режима. Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, назвал ее целью уничтожение заключенных, пока они не начали давать показания.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».