Мэр Нью-Йорка Адамс заявил о начале финансового кризиса в США

В США наступает сильнейший финансовый кризис. Об этом в пятницу, 29 июля, заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс на мероприятии в Стейтен-Айленде.

«Уолл-стрит рушится, и мы находимся в таком финансовом кризисе, какой вы даже представить себе не можете», — приводит его слова американское издание New York Post.

В материале говорится, что заявления Адамса резко контрастируют со словами президента США Джо Байдена о том, что с экономикой страны всё в порядке.

Днем ранее Байден заявил, что экономика США на правильном пути, а ее замедление неудивительно после прошлогоднего исторического экономического роста. Также он отметил, что Федеральная резервная система (ФРС) пытается снизить инфляцию, поэтому экономика замедляется. Так американский лидер прокомментировал данные минторга США о снижении ВВП во II квартале 2022 года на 0,9% в годовом исчислении, притом что ожидался его рост на 0,3%.

27 июля ФРС США второй раз подряд повысила базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 75 базисных пунктов (б.п.) — до 2,25–2,5% годовых. Это стало последним шагом в усилиях ФРС снизить самый высокий за 40 лет уровень инфляции в стране. В тот же день глава ФРС Джером Пауэлл, заявил, что не верит в рецессию, поскольку Центральный банк приложил максимум усилий против нее.