Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 8 июля
Наука
Борисов объявил о начале процесса выхода РФ из МКС после 2024 года
Мир
Госдолг Германии превысил €2,3 трлн
Мир
Путин поручил Хуснуллину помочь ЛНР и ДНР с восстановлением соцобъектов
Мир
Украинские националисты обстреляли склады с зерном в Запорожской области
Мир
Белоруссия отзывает своего посла в Британии
Мир
Песков указал на неготовность Запада к уступкам по украинскому кризису
Мир
ВСУ обесточили шахту имени Засядько в Киевском районе Донецка
Мир
Норвегия передала Украине бронеавтомобили IVECO LAV III
Мир
Уголовное дело возбуждено после удара ВСУ по колонии в Еленовке
Общество
Причиной пожара в хостеле на юге Москвы стало короткое замыкание
Мир
В ДНР погибло 269 граждан с начала эскалации агрессии со стороны ВСУ

Нутрициолог назвала продукты для идеального завтрака

Нутрициолог Ефимова: в идеальном для здоровья завтраке должны содержаться белковые и жировые продукты
0
Фото: ТАСС/EPA
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В идеальном для здоровья завтраке должны содержаться белковые и жировые продукты. Об этом в пятницу, 19 июля, заявила нутрициолог Алена Ефимова.

Каша в голове: диетолог рассказал об ошибках худеющих
Пропуск приема пищи и диетические напитки могут только усилить аппетит

«Начнете завтрак с простых углеводов и через час снова захотите эти же простые углеводы. Формула самого полезного завтрака — это белково-жировые завтраки. Они насытят вас на четыре-пять часов, — рассказала она URA.RU.

Нутрициолог пояснила, что к белкам относятся яйца, рыба, курица и мясо. В качестве жиров в рацион питания можно включить авокадо, оливковое масло, кокосовое масло, орехи, семена и оливки. Она отметила, что также в блюдо можно добавить свежие и ферментированные овощи и долгие углеводы — запеченный батат, тыкву, кусок цельнозернового хлеба на закваске, киноа или гречку.

«Богатые белком завтраки могут улучшить сытость и уменьшить вечерние перекусы. Они помогают снизить уровень гормона голода грелина и повысить уровень холецистекинина, который сигнализирует вашему мозгу о том, что нужно перестать есть. Полезные жиры на завтрак способствуют работе ЖКТ, — рассказала Ефимова.

Также жиры необходимы для усвоения витаминов и помогают нам справляться с тягой к сладостям, пояснила нутрициолог.

27 июля диетолог Алексей Ковальков заявила, что на завтрак лучше всего есть белковую еду, а мнение, что для утреннего приема пищи подходит каша, — это миф. По его словам, во время завтрака надо восполнить белки, распад которых происходит по ночам. При этом белок должен быть насыщен аминокислотами. Самый подходящий для этого продукт — яйца.

23 июля руководитель отделения диетологии клиники «Ревиталь-парк» Марина Копытько рассказала, что употребление на завтрак такого блюда французской кухни, как круассан с кофе, может отрицательно сказаться на фигуре, поскольку такое несбалансированное питание приводит к накоплению жира в организме.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022