Нутрициолог назвала продукты для идеального завтрака

В идеальном для здоровья завтраке должны содержаться белковые и жировые продукты. Об этом в пятницу, 19 июля, заявила нутрициолог Алена Ефимова.

«Начнете завтрак с простых углеводов и через час снова захотите эти же простые углеводы. Формула самого полезного завтрака — это белково-жировые завтраки. Они насытят вас на четыре-пять часов, — рассказала она URA.RU.

Нутрициолог пояснила, что к белкам относятся яйца, рыба, курица и мясо. В качестве жиров в рацион питания можно включить авокадо, оливковое масло, кокосовое масло, орехи, семена и оливки. Она отметила, что также в блюдо можно добавить свежие и ферментированные овощи и долгие углеводы — запеченный батат, тыкву, кусок цельнозернового хлеба на закваске, киноа или гречку.

«Богатые белком завтраки могут улучшить сытость и уменьшить вечерние перекусы. Они помогают снизить уровень гормона голода грелина и повысить уровень холецистекинина, который сигнализирует вашему мозгу о том, что нужно перестать есть. Полезные жиры на завтрак способствуют работе ЖКТ, — рассказала Ефимова.

Также жиры необходимы для усвоения витаминов и помогают нам справляться с тягой к сладостям, пояснила нутрициолог.

27 июля диетолог Алексей Ковальков заявила, что на завтрак лучше всего есть белковую еду, а мнение, что для утреннего приема пищи подходит каша, — это миф. По его словам, во время завтрака надо восполнить белки, распад которых происходит по ночам. При этом белок должен быть насыщен аминокислотами. Самый подходящий для этого продукт — яйца.

23 июля руководитель отделения диетологии клиники «Ревиталь-парк» Марина Копытько рассказала, что употребление на завтрак такого блюда французской кухни, как круассан с кофе, может отрицательно сказаться на фигуре, поскольку такое несбалансированное питание приводит к накоплению жира в организме.