Борисов объявил о начале процесса выхода РФ из МКС после 2024 года

Россия начинает процесс выхода из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Об этом 29 июля заявил глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, добавив, что это займет время.

«Мы просто сказали, что после 2024 года мы начинаем процесс выхода. Будет ли это в середине 2024 года или в 2025 году, всё это зависит в том числе и от состояния, работоспособности самой МКС. Но то, что мы начнем это делать, собственно, нет никакого секрета, о чем я и доложил президенту», — рассказал Борисов в интервью телеканалу «Россия 24».

При этом он подчеркнул, что международная политика не должна затрагивать проекты на МКС.

«Проект МКС обогатил мировую науку в области знания о Вселенной, о Земле, дал всем участникам этого процесса новые знания, сплотил нас в какой-то степени. Я считаю, что и сегодня, и в будущем подобные проекты должны быть вне политики», — добавил Борисов.

Ранее, 26 июля, Борисов в своем первом докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что государственная корпорация «Роскосмос» приняла решение выйти из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года.

По его словам, к моменту выхода из проекта «Роскосмос» начнет формировать государственную орбитальную станцию. Будущее российской пилотируемой космонавтики в видении нового главы компании должно базироваться на взвешенной и системной научной программе. Кроме того, уже известен примерный облик российской орбитальной станции.

Еще 30 апреля экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о том, что решение по дате окончания работы на МКС уже принято, однако нет необходимости выносить его в публичное пространство. При этом тогда бывший руководитель подчеркнул, что Россия будет придерживаться международных обязательств, которые предусматривают уведомление партнеров за год до окончания работы.

Международная космическая станция — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.