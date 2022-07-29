В Кремле рассказали про обсуждение выхода РФ из МКС на Совбезе

Пока нельзя сказать, будет ли меняться космическая политика России. Такое заявление в пятницу, 29 июля, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На вопросы журналистов про выход России из Международной космической станции (МКС) и может ли быть принято решение пересмотреть вопрос, Песков заявил, что вопрос действительно затрагивался на совещании Совбеза.

«Участие в МКС — это, конечно, очень важная составляющая всей космической проблематики, которая затрагивалась на Совбезе. Основные параметры [новый генеральный директор «Роскосмоса» Юрий] Борисов изложил президенту ранее», — сказал он журналистам на вопрос о вероятности пересмотра данного решения.

Ранее, 26 июля, Борисов в своем первом докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что государственная корпорация «Роскосмос» приняла решение выйти из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года.

По его словам, к моменту выхода из проекта «Роскосмос» начнет формировать государственную орбитальную станцию. Будущее российской пилотируемой космонавтики в видении нового главы компании должно базироваться на взвешенной и системной научной программе.

30 апреля бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что решение по дате окончания работы РФ на МКС принято, однако госкорпорация не обязана сообщать о нем публично.

17 апреля ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что эксплуатация МКС станет практически невозможной, если РФ решит выйти из проекта.

Международная космическая станция — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.