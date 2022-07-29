Китаист объяснил усилившиеся попытки Запада дискредитировать ШОС

Попытки коллективного Запада, в частности США, дискредитировать Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) или усомниться в ее эффективности явно усилились. Об этом в пятницу, 29 июля, заявил «Известиям» главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов развития Института Китая и современной Азии Владимир Портяков.

Как отметил эксперт, Соединенные Штаты очень не любят организации, где их голос не является решающим, а то и вовсе отсутствует. Одной из таких влиятельных международных организаций является ШОС. Внимание к ней не ослабевает на Западе практически с самого ее создания более 20 лет назад. Однако, по словам китаиста, сейчас чувствуется, что в силу ряда обстоятельств попытки дискредитировать или усомниться в ее эффективности усилились, причем причин для этого несколько.

«Главная из них — то, что, несмотря на нападки Запада, ШОС продолжает уверенно наращивать свой потенциал. Присоединение к ней Индии и Пакистана уже было довольно серьезным ударом по попыткам Запада дискредитировать организацию. Сейчас же речь идет о вступлении Белоруссии и Ирана, так что возникает прообраз достаточно мощной разветвленной международной организации, которую можно охарактеризовать как «коллективный незапад», — указал Портяков.

То есть своим существованием ШОС, особенно в расширенном виде, демонстрирует, что «не Америкой единой и не Западом единым», что мир больше и многообразнее, пояснил он. Шанхайская организация сотрудничества особенно с учетом ее явно усилившейся динамики и роста масштабов становится всё более влиятельным событием международной жизни.

«Поэтому естественно, что любые варианты ведения гибридной войны против России и против Китая прямо или косвенно затрагивают и ШОС. Но думается, что это не ослабляет и даже помогает более четко выявить некоторые недоработки и зоны, которые требуют усиления», — заключил эксперт.

Ранее в этот день заместитель генсека ШОС Григорий Логвинов заявил, что гибридная война против РФ начала затрагивать Китай, а информационные технологии начали использоваться в военных целях. Он подчеркнул, что за 20 лет антагонизм западных стран по отношению к ШОС усилился, что проявилось в свете январских событий в Казахстане, когда организация вместе с ОДКБ выступила в поддержку законных властей страны.

Замгенсека ШОС заявил, что организация должна использовать свой потенциал для предотвращения деградации международных отношений, а также остановить распространение риторики холодной войны. Он также напомнил, что изначально в концепции ШОС не были заложены элементы противостояния, однако организация не может оставаться безучастной на фоне того, как равноправный, конструктивный диалог между странами подменяется силовым диктатом и санкционным давлением.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в преддверии саммита ШОС выстраивается целая очередь из стран, желающих присоединиться к ней в качестве полноправных членов и наблюдателей. В то же время глава МИД Китая Ван И отметил, что ШОС должна стать ведущей силой отстаивания международной справедливости, а также стабилизирующим фактором в международной и региональной обстановке.

В тот же день Сергей Шойгу в ходе совещания глав министерств обороны стран-участниц ШОС заявил, что США навязывают государствам Юго-Восточной Азии создание структур, аналогичных НАТО, при этом долгосрочные очаги напряженности формируются в зоне ответственности ШОС. По его словам, в формируемых очагах напряженности трудно прогнозируется сценарий развития событий.