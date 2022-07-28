Лавров рассказал об очереди из желающих вступить в ШОС

Очередь из стран, желающих вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), выстроилась в преддверии саммита. Об этом 28 июля сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Повестка дня саммита в Самарканде вырисовывается очень солидной, насыщенной, и особенно символично, что к самаркандскому саммиту выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели или партнеры по диалогу», — сказал он.

Лавров уточнил, что на предстоящем заседании глав министерств иностранных дел ШОС будут приняты проекты итоговых документов.

Ранее в этот день стало известно, что Лавров встретился с главой МИД КНР Ван И. Дипломаты обсудили деятельность и перспективы ШОС, модернизацию объединения и повышение авторитета на международной арене. Кроме того, в ходе беседы министров были затронуты вопросы развития Евразии и тема поддержания спокойствия в регионе.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов 14 июля сообщил, что все лидеры государств — членов ШОС подтвердили участие в работе саммита. По его словам, на встрече ожидается участие лидеров стран-наблюдателей при ШОС и руководителей партнерских организаций — ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и др.

Очередной саммит ШОС пройдет 15 и 16 сентября в узбекском Самарканде.

В настоящее время восемь стран являются государствами — членами ШОС: Республика Индия, Республика Казахстан, КНР, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, РФ, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан.

Государствами-наблюдателями при ШОС являются Афганистан, Иран, Монголия и Белоруссия. Партнеры — Шри-Ланка, Турция, Армения, Азербайджан, Камбоджа и Непал. При этом в организации 15 июля сообщили, что Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС в качестве государства-члена.

Шесть стран являются партнерами по диалогу организации: Азербайджан, Армения, Королевство Камбоджа, Федеративная Демократическая Республика Непал, Турция, Шри-Ланка.