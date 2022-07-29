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Число погибших при ударе ВСУ по колонии в Еленовке достигло 47

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Число погибших в результате удара ВСУ по колонии в Еленовке, где содержались пленные украинцы, возросло до 47. Об этом в пятницу, 29 июля, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Украинцы ударили по колонии с пленными боевиками «Азова». Онлайн спецоперации 29 июля
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Ранее в этот же день Минобороны РФ информировало о 75 пострадавших из числа заключенных. Среди сотрудников изолятора, по данным ведомства, ранения различной степени тяжести получили восемь человек.

Удар по СИЗО был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Известно, что среди заключенных были украинские военнослужащие, а также члены формирования «Азов» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела).

В Минобороны РФ назвали обстрел целенаправленной кровавой провокацией со стороны киевского режима. Пушилин, в свою очередь, назвал ее целью уничтожение заключенных, пока они не начали давать показания.

24 июня стало известно, что более 600 украинских боевиков сдались в плен под Лисичанском в Луганской Народной Республике (ЛНР). Еще более 40 бойцов из 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в плен в Горском и Золотом. Они получили возможность связаться с родными в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. В связи с ухудшением ситуации власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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