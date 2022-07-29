Синоптик рассказал о скором спаде жары в Москве

Скандинавское лето придет ненадолго в Москву в ближайшие дни на смену жаре, сообщил 29 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, с пятницы погода в столице станет прохладнее. В ночные часы будет около +10...+15 градусов, а днем ожидается не выше +23...+25 градусов.

«С наступлением августа, который обещает быть немного теплее положенного, в условиях малооблачной погоды и смены северной тяги ветров на южную, температура воздуха с каждым днем начнет повышаться. И к середине следующей недели термометры покажут +25...+30 градусов», — сообщил он в своем Telegram-канале.

29 июля в столице ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь и до +24 градусов тепла.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в августе не ожидается сильной жары, но погода в Москве будет летней. Он отметил, что, по предварительным расчетам, небольшое повышение температуры начнется уже с 1 августа.