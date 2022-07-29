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Sprite больше не будет продаваться в зеленых бутылках

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Напиток Sprite больше не будет продаваться в зеленых бутылках. Об этом 27 июля заявил Джулиан Очоа, гендиректор сотрудничающей с Coca-Cola перерабатывающей компании R3CYCLE.

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Отказ от бутылок, прочно ассоциирующихся с напитком, вызван экологическими причинами. Зеленая тара содержит полиэтилентерефталат (ПЭТ), который плохо поддается переработке.

«Изъятие красок из бутылок улучшает качество переработанного материала. При переработке прозрачные ПЭТ-бутылки Sprite могут быть переделаны в бутылки, что способствует развитию экономики замкнутого цикла для пластика», — цитирует Очоа CNN.

Отмечается, что Sprite разливался в зеленые пластиковые бутылки с тех пор, как был создан в 1961 году.

Отказ от старой упаковки вступит в силу 1 августа, он коснется также всех остальных напитков, которые производятся Coca-Cola. При этом крышечки бутылок и этикетка Sprite по-прежнему будут зеленого цвета.

19 июня сообщалось, что в магазине Екатеринбурга появились сделанные в Киргизии напитки Coca-Cola, Sprite и Fanta. На этикетках бутылок было написано «Классикалык» и «Сделано в Бишкеке».

9 июня Coca-Cola заявила о приостановке своей деятельности в РФ. 16 июня Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) сообщила, что не будет производить и продавать напитки и другие продукты бренда в России. При этом представители общепита и розничных сетей рассказали «Известиям», что партнеры завода — производителя газировки Coca-Cola Hellenic Bottling Company — не получали официального уведомления о прекращении договоров поставки.

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