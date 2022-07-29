The Spectator оценил переплату Лондона за энергию в 5000%

Европу просят заплатить за «немецкую близорукость», к чему попытались бы привлечь и Великобританию, будь она членом Европейского союза (ЕС). Британцам и так приходится платить сверх меры, на неделе без ветра страна переплатила за энергию 5000% сверх стоимости импорта из Бельгии, пишет 29 июля The Spectator.

Издание утверждает, что ситуация в области энергетики в Германии — плата за ее недальновидность, из-за которой Берлин оказался в тотальной зависимости от российского газа. Происходящее с ФРГ — предупреждение Лондону.

«Британия не застрахована от потрясений, с которыми сталкиваются наши соседи. На этой неделе Великобритания была вынуждена использовать собственные запасы газа в хранилищах из-за отсутствия ветра. И во время аномальной жары в этом месяце мы были вынуждены заплатить 5000% сверх стоимости импорта бельгийской энергии, чтобы избежать отключения электричества в Лондоне. Британские потребители уже платят высокие цены за энергоносители, но если бы не Brexit, мы столкнулись бы с еще более высокими ценами», — пишет издание.

При этом британцам есть чем похвастаться в области возобновляемых источников энергии: их показатели лучше, чем многие могли бы подумать. Ни одна страна G20 за последнее десятилетие не добилась большего прогресса в декарбонизации, чем Великобритания.

«Наши выбросы CO2 сократились почти вдвое с начала века и сейчас находятся на уровнях, невиданных со времен викторианской эпохи. Возобновляемые источники энергии генерируют 43% нашей энергии: менее 5% нашего газа поступает из России, по сравнению с половиной немецкого. Всё это способствует обеспечению энергетической безопасности. Диверсификация энергетики — наша лучшая страховка. Но мы не можем полагаться на непостоянную солнечную и ветровую энергию до тех пор, пока не появятся адекватные способы хранения возобновляемой энергии», — отмечает журнал.

28 июля Reuters со ссылкой на прогноз компании National Grid ESO, которая является дочерним предприятием компании-оператора единой британской энергосистемы National Grid, сообщило, что британцам стоит готовиться к возможным перебоям в подаче электроэнергии грядущей зимой. Это вызвано неопределенностью с поставками газа в Европу из России.

The Times 27 июля добавила, что средний размер годового счета за электричество для домохозяйств Великобритании может достичь £3,85 тыс. ($4,6 тыс.) к началу следующего года из-за сокращения поставок российского газа в Европу.

26 июля Daily Express рассказал, что половина британских закусочных с традиционным для королевства блюдом «рыба и чипсы» оказалась под угрозой закрытия. Резкий рост цен на продукты и энергоносители может заставить половину из 10,5 тыс. заведений закрыться или предлагать гостям дешевые продукты.