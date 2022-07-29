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Сына экс-главы Иркутской области приговорили к девяти годам колонии

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Фото: Прокуратура Иркутской области
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Сына бывшего губернатора Иркутской области, депутата Законодательного собрания региона Андрея Левченко приговорили к девяти годам колонии по уголовному делу о мошенничестве и ограничении конкуренции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона 29 июля.

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«Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил Андрею Левченко наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,6 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на два года 11 месяцев», — сообщили в ведомстве.

Левченко признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ («Ограничение конкуренции с извлечением дохода в особо крупном размере»).

Исковые требования на сумму свыше 55 млн рублей, заявленные Фондом капитального ремонта Иркутской области, удовлетворены в полном объеме.

Правоохранители задержали Андрея Левченко 28 сентября. По месту жительства и работы, а также у его отца Сергея Левченко были проведены обыски. На следующий день суд отправил Андрея Левченко под стражу 20 июля гособвинитель запросил для Андрея Левченко 10 лет колонии. А также штраф в 500 тыс. рублей.

По возбужденному делу проходят еще несколько фигурантов. По данным следствия, они похитили 185 млн рублей у регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. По версии следователей, во время замены лифтов в Ангарске общая сумма, выделенная на капремонт, была больше чем полмиллиарда рублей. Фирма «Звезда», в которой Левченко являлся конечным бенефициаром, сорвала сроки работ и чрезмерно завысила сметы. По делу о мошенничестве задержан гендиректор ООО «Звезда» Олег Хамуляк.

Отец арестованного Сергей Левченко — член президиума ЦК КПРФ, был депутатом Госдумы в трех созывах. В октябре 2015 года занял пост губернатора Иркутской области. В декабре 2019-го ушел в отставку.

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