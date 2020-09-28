Депутата заксобрания Иркутской области Левченко обвинили в мошенничестве

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России установлена причастность депутата законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко к совершению мошенничества в особо крупном размере. Об этом говорится 28 сентября в сообщении на сайте ведомства.

Причастность Левченко к совершению преступления установлена в рамках расследования уголовного дела, возбужденного о хищении путем мошенничества денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области в феврале 2019 года.

«В рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку», — отметили следователи. Хамуляк и иные лица в 2017 году представили в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложные документы к заявкам на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования, ремонту лифтовых шахт.

После Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в город Иркутск лифтового оборудования на общую сумму 167 019 240 рублей. Документ представили в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области для получения аванса согласно заключенным договорам.

После этого фигурантами была создана еще одна компания, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319 677 000 рублей. «В дальнейшем в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области регулярно предоставлялись отчетные документы, содержащие заведомо завышенную стоимость лифтового и иного оборудования, а также ремонтных работ», — добавили следователи.

Всего действиями Хамуляка и Левченко Иркутской области причинен ущерб в сумму более чем на 185 млн рублей.

Сегодня Андрей Левченко задержан по подозрению в совершении указанного преступления. По месту его жительства и работы, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко — проведены обыски.

Левченко ушел в отставку с поста губернатора Иркутской области в декабре 2019 года. Основной причиной отставки Левченко стало наводнение в регионе, с которым он не смог эффективно справиться.