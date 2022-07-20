Обвинение запросило для сына иркутского экс-губернатора 10 лет колонии

Гособвинитель запросил для сына бывшего губернатора Иркутской области Андрея Левченко 10 лет колонии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления прокуратуры 20 июля.

Кроме того, прокурор просит назначить ему штраф 900 тыс. рублей и лишить его возможности осуществлять функции представителя власти.

Левченко инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Правоохранители задержали его 28 сентября. По месту жительства и работы, а также у его отца Сергея Левченко были проведены обыски. На следующий день суд отправил Андрея Левченко под стражу.

По возбужденному делу проходят еще несколько фигурантов. По данным следствия, они похитили 185 млн рублей у регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. По версии следователей, во время замены лифтов в Ангарске общая сумма, выделенная на капремонт, была больше чем полмиллиарда рублей. Фирма «Звезда», в которой Левченко являлся конечным бенефициаром, сорвала сроки работ и чрезмерно завысила сметы. По делу о мошенничестве задержан гендиректор ООО «Звезда» Олег Хамуляк.

Также в картельном сговоре для выигрыша тендеров обвиняются вице-президент Национального лифтового союза Сергей Чернышов и бывший топ-менеджер ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» Дмитрий Коженов.

Отец арестованного Сергей Левченко — член президиума ЦК КПРФ, был депутатом Госдумы в трех созывах. В октябре 2015 года занял пост губернатора Иркутской области. В декабре 2019-го ушел в отставку.