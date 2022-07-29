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Аргентина, Бразилия и Мексика не поддержали позицию стран Америки по ситуации на Украине

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Аргентина, Бразилия и Мексика отказались поддержать позицию западных стран по осуждению спецоперации России по защите Донбасса. Это следует из декларации по итогам 15-й Конференции министров обороны Америки (CDMA), которая прошла в Бразилиа 29 июля.

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«Аргентина и Бразилия в соответствии с принципами, которыми регулируется их международная политика, признают роль ООН в том, что касается достижения международного мира и безопасности, и считают эту организацию площадкой, обладающей соответствующими полномочиями для решения конфликта на Украине», — говорится в документе.

Таким образом Аргентина и Бразилия указали на отсутствие у CDMA компетенции по урегулированию и решению кризиса вокруг Украины, дополняет «Газета.Ru». К ним также присоединилась Мексика.

23 июля издание Junge Welt рассказало о подорванном антироссийскими санкциями доверии стран Латинской Америки к Западу. Отмечается, что с начала специальной военной операции по защите Донбасса главы стран региона придерживались нейтральной позиции или вовсе начали критиковать недружественные шаги западных стран в сторону России. Помимо этого зафиксировано расширение торговых связей России с Аргентиной и Бразилией.

3 июля автор статьи во французской газете Le Monde Марк Семо отметил, что страны Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки не желают следовать политике Запада по ситуации вокруг Украины и не воспринимают ее с «воодушевленной солидарностью».

17 июня министр финансов и госкредита Республики Никарагуа Иван Адольфо Акоста Монтальван заявил, что хоть страны Латинской Америки исторически были тесно связаны с США, это не принесло им экономического процветания.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

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