Антироссийские санкции, которые ввели страны Запада, показали Латинской Америке, что на западных партнеров полагаться не стоит. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете Junge Welt в субботу, 23 июля.

С начала военной специальной операции главы южноамериканских стран начали акцентировать внимание на своем нейтралитете по отношению к сложившейся ситуации или принялись за критику конфронтации с РФ.

В качестве примера автор использует решение отказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в выступлении на саммите Mercosur (торговая организация стран Южной Америки. — Ред.).

Автор считает, что обострению мирового продовольственного и энергетического кризиса послужили именно антироссийские санкции, а это прежде всего наносит удар по южным странам.

«Положение с поставками на глобальном Юге не волнует Запад, фразы о «демократии» и «правах человека» не меняют ситуации. Неудивительно, что давление на присоединение к антироссийскому и в конечном счете антикитайскому блоку не сработало», — отмечается в статье.

Помимо этого, Бразилия и Аргентина расширили торговые связи с Российской Федерацией. Следующий шаг Аргентины на пути к сотрудничеству с Москвой и Пекином — вероятное вступление в БРИКС, что показывает, как западные государства постепенно теряют свой авторитет, дополняет СМИ.

3 июля автор статьи во французской газете Le Monde Марк Семо отметил, что страны Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки не желают следовать за «нарративом» Запада, что означает, что не все воспринимают ситуацию на Украине с «воодушевленной солидарностью».

17 июня министр финансов и госкредита Республики Никарагуа Иван Адольфо Акоста Монтальван заявил, что хоть страны Латинской Америки исторически были тесно связаны с США, это не принесло им экономического процветания.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

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