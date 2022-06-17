Глава минфина Никарагуа указал на важность поворота Латинской Америки в сторону Евразии

Странам Латинской Америки необходимо повернуться в сторону Евразии. Такое мнение на сессии «Россия — Латинская Америка» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 16 июня, высказал министр финансов и государственного кредита Республики Никарагуа Иван Адольфо Акоста Монтальван.

Министр считает, что хоть страны Латинской Америки исторически были тесно связаны с США, это не принесло им экономического процветания.

«Латинской Америке срочно необходим стратегический поворот к Евразии. Поскольку [Латинская Америка] является крупным импортером продовольствия, <…> технологий, нужно объединить усилия между Евразией и Латинской Америкой», — сказал он.

Глава минфина подчеркнул, что в отношениях с РФ важна тема инвестиций. Он отметил, что спецоперация по защите Донбасса способствовала «их мобилизации в Латинскую Америку».

В рамках того же форума директор бразильской фармацевтической компании Uniao Quimica Рожерио Россо подчеркнул взаимодействие стран в области производства вакцин.

«Наша компания была первой в Латинской Америке, которая произвела вакцину против COVID-19. Это произошло благодаря возможности, предоставленной российским правительством через технологическое партнерство с Российским фондом прямых инвестиций и [Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.] Гамалеи», — напомнил Рожерио Россо.

Кроме того, генеральный директор чилийской компании Robotics Lab Родриго Кеведо напомнил, что Россия и страны Латинской Америки уже вступили на путь развития в области робототехники.

Он отметил, что в дальнейшем для углубления и развития отношений надо говорить о культурных областях, студенческих отношениях и других областях сотрудничества.

Ранее, 10 июня, президент Аргентины Альберто Фернандес призвал внести коренные изменения в работу Организации американских государств (ОАГ). Аргентинский лидер напомнил, что в 2019 году организация спровоцировала государственный переворот в Боливии, обвинив экс-президента Эво Моралеса в махинациях при подсчете голосов на выборах.