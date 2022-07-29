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Президент Сербии Вучич заявил о режиме ЧП в стране

Вучич сообщил, что в Сербии фактически ввели режим ЧП из-за мирового энергокризиса
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Фото: TASS/EPA/FILIP SINGER
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Президент Сербии Александр Вучич объявил, что в ближайшие восемь месяцев в стране наступят трудные времена, практически чрезвычайное положение (ЧП) из-за международного энергетического кризиса, сказал он в четверг, 28 июля, в интервью телеканалу TV Pink.

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«Мы сделаем всё, чтобы преодолеть кризис. Сегодня я долго разговаривал с главой правительства, с министром финансов. Для нас эти восемь месяцев, с августа до 31 марта, будут одни из самых тяжелых», — сказал он, отметив, что на официальном уровне режим ЧП вводиться не будет, но ситуация в стране будет ему полностью соответствовать.

Вучич рассказал о проблемах в ряде районов, где уже борются с засухой (в Джердапе, в Перучаце), что не позволяет вырабатывать энергию с помощью воды. Отметил он также колоссальный рост цен на электричество в Европе

«Стоимость электроэнергии сегодня достигла рекорда на европейском рынке — €540 евро за киловатт-час. Наши люди платят около €40. В 14 раз меньше, чем немцы. Мы как государство взяли на себя почти все сложности. Еще одна сложность — это газ. Я говорю людям, чтобы они поняли, насколько государству тяжело в этой ситуации делать так, чтобы людям не пришлось ощутить все тяготы кризиса», — заявил президент Сербии.

В конце июня Вучич заявлял, что потребность страны в природном газе (ПГ) обеспечена на 62%. Этого удалось достичь благодаря подписанию соглашения с российской корпорацией «Газпром».

Также президент Сербии спрогнозировал поиск альтернативы российской нефти из-за введения Евросоюзом (ЕС) рестрикций в отношении поставки ресурса из РФ танкерами. Иные источники импорта необходимы, по его словам, во избежание проблем.

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