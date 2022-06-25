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Вучич заявил, что российский газ обеспечил потребности Сербии на 62%
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Вучич заявил, что российский газ обеспечил потребности Сербии на 62%

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Spicker
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Потребность в природном газе (ПГ) обеспечена на 62%. Этого удалось достичь благодаря подписанию соглашения с российской корпорацией «Газпром». Такое заявление в субботу, 25 июня, сделал глава республики Александр Вучич в ходе своего обращения к населению, трансляцию которого обеспечило агентство Tanjug.

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«Что касается газа, то у нас есть хорошие новости. <...> Мы продлили, подписали с «Газпромом» договор, чем обеспечили около 62% наших потребностей в газе <...>», — заявил Вучич.

Ранее в этот же день президент Сербии спрогнозировал поиск альтернативы российской нефти из-за введения Евросоюзом (ЕС) рестрикций в отношении поставки ресурса из РФ танкерами. Иные источники импорта необходимы, по его словам, во избежание проблем.

Глава государства указал на то, что в стране остались только Нефтяная индустрия Сербии, или НИС, 56,1% которой принадлежат «Газпрому» и «Газпромнефти», а также нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Панчево. Хоть предприятие и работает на полную мощность, сбои приведут к существенной проблеме. Вучич заверил, что правительство Сербии уже договорилось с одной из британских компаний о поставке 200 тыс. т дизеля и других ресурсов, сообщила «Газета.Ru».

14 июня Вучич сообщил, что с ноября 2022 года Сербия не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций ЕС.

Ранее, 29 мая, президент России Владимир Путин и Вучич условились в ходе телефонного разговора, что РФ продолжит бесперебойные поставки газа в Сербию.

Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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