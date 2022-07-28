Глава компании L’Occitane назвал принуждением уход с рынка РФ

Генеральный директор французской косметической компании L’Occitane Рейнольд Гейгер раскритиковал принуждение бизнеса к уходу с российского рынка из-за конфликта на Украине. Об этом он написал в колонке на сайте газеты Le Figaro.

Гейгер добавил, что не считает продолжение работы на российском рынке тождественным тому, что компания выражает финансовую поддержку специальной операции ВС РФ.

«За четверть века тяжелых трудов мы построили процветающий бизнес в России. В этом конфликте нет ничего простого, но как мы можем не расстраиваться, когда изо дня в день беззаконные решения ставят под сомнение годы работы?» — указал он.

Предприниматель добавил, что после окончания спецоперации компании придется долго восстанавливать утраченные позиции на российском рынке.

«Когда будет подписан мир и сняты санкции, нужно будет набраться терпения, чтобы вернуть утраченные доли рынка», — резюмировал он.

Ранее, 8 июня, французская косметическая сеть L'Occitane возобновила работу своих магазинов в России под названием «Л'Окситан». В пресс-службе компании пояснили, что смена названия связана с оформлением сети как отдельного юридического лица. Вывески на магазинах заменили в конце мая. Название марки стало писаться кириллицей, при этом фирменные цвета бренда и оформление бутиков остались без изменений.

О закрытии всех магазинов и интернет-продаж в России L'Occitane сообщила в апреле. Отмечалось, что в целях поддержки российских сотрудников им продолжают выплачивать зарплату.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе.

С конца февраля продажи в России приостановили бренды одежды и обуви Karl Lagerfeld, Burberry, COS, Nike, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, американская компания Apple, британский интернет-магазин ASOS, служба международной доставки DHL и другие.