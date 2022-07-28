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Глава компании L’Occitane назвал принуждением уход с рынка РФ

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Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
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Генеральный директор французской косметической компании L’Occitane Рейнольд Гейгер раскритиковал принуждение бизнеса к уходу с российского рынка из-за конфликта на Украине. Об этом он написал в колонке на сайте газеты Le Figaro.

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Гейгер добавил, что не считает продолжение работы на российском рынке тождественным тому, что компания выражает финансовую поддержку специальной операции ВС РФ.

«За четверть века тяжелых трудов мы построили процветающий бизнес в России. В этом конфликте нет ничего простого, но как мы можем не расстраиваться, когда изо дня в день беззаконные решения ставят под сомнение годы работы?» — указал он.

Предприниматель добавил, что после окончания спецоперации компании придется долго восстанавливать утраченные позиции на российском рынке.

«Когда будет подписан мир и сняты санкции, нужно будет набраться терпения, чтобы вернуть утраченные доли рынка», — резюмировал он.

Ранее, 8 июня, французская косметическая сеть L'Occitane возобновила работу своих магазинов в России под названием «Л'Окситан». В пресс-службе компании пояснили, что смена названия связана с оформлением сети как отдельного юридического лица. Вывески на магазинах заменили в конце мая. Название марки стало писаться кириллицей, при этом фирменные цвета бренда и оформление бутиков остались без изменений.

О закрытии всех магазинов и интернет-продаж в России L'Occitane сообщила в апреле. Отмечалось, что в целях поддержки российских сотрудников им продолжают выплачивать зарплату.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе.

С конца февраля продажи в России приостановили бренды одежды и обуви Karl Lagerfeld, Burberry, COS, Nike, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, американская компания Apple, британский интернет-магазин ASOS, служба международной доставки DHL и другие.

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