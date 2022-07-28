В Совфеде отреагировали на закон об особых гарантиях для поляков на Украине

Решение Верховной рады о создании особых гарантий и гражданских прав для граждан Польши является результатом большого англо-американского заговора и национальным предательством интересов Украины президентом страны Владимиром Зеленским, считает сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.

«Без единого выстрела Зеленский впустил на Украину поляков, мечтавших об этом столетиями. Как себя поведут венгры и словаки, наблюдая глобальный «распил» Украины, покажет время. Оправдывая свою политическую неграмотность «заботой об Украине», Зеленский допустил очередную фатальную ошибку», — подчеркнула сенатор в беседе с «Известиями» 28 июля.

По мнению политика, подобные действия говорят о плане президента страны по легализации присутствия польских военных на Украине, таким образом делая их частью ВСУ. Это, по ее словам, может привести к тому, что Польша в любой момент может вступить в боевые действия с Россией уже без официального объявления войны.

Принятый Верховной радой закон Ковитиди считает неоднозначным и опасным для Украины, так как поляки таким образом смогут занимать любые государственные посты в стране, избираться в органы власти, работать на госпредприятиях повышенной секретности, работать в правоохранительных и силовых ведомствах и даже входить в состав Конституционного суда Украины.

«Не секрет, что отдельные польские деятели давно мечтают о реванше и присоединении к Польше части Западной Украины. <...> Не исключаю, что Польша уже получила определенные территориальные гарантии от насмерть испуганного Россией Зеленского», — заключила Ковитиди.

28 июля Верховная рада приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши на Украине. Граждане Польши смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и украинцы. В том числе они будут иметь те же права на трудоустройство, получение образования, социальных выплат, медицинского обслуживания, что и украинцы.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями», комментируя решение украинского лидера, выразил мнение, что Зеленский продает интересы украинского народа. Он считает это «сдачей украинской территории».

Польский президент Анджей Дуда 5 мая заявил, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет».