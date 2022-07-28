Реклама
Прямой эфир
Туризм
МИД Финляндии предложил меры по ограничению туризма из России
Происшествия
В Воронеже подростки справили нужду и устроили танцы на могилах ветеранов
Мир
Верховная рада приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши на Украине
Мир
На Украине признали невозможность победить Россию без переписывания истории
Мир
Канцлер Австрии указал на медленное действие санкций против России
Мир
Посол заявила о готовности России восстановить поставки газа Болгарии
Мир
Байден и Си Цзиньпин завершили переговоры
Интернет
Суд оштрафовал Spotify за отказ локализовать данные пользователей в РФ
Мир
Лавров рассказал об очереди из желающих вступить в ШОС
Мир
В Херсонской и Запорожской областях созданы управления МВД РФ
Общество
Климатолог рассказал о вероятности аномальной жары в Москве в ближайшие 10 лет
Мир
ВСУ выпустили 20 ракет из «Градов» по пригороду Горловки

В Совфеде отреагировали на закон об особых гарантиях для поляков на Украине

Сенатор Ковитиди об особых гарантиях для поляков на Украине: Зеленский допустил фатальную ошибку
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Руслан Шамуков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение Верховной рады о создании особых гарантий и гражданских прав для граждан Польши является результатом большого англо-американского заговора и национальным предательством интересов Украины президентом страны Владимиром Зеленским, считает сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.

Тот не ест: Варшава заставит украинских беженцев работать

«Без единого выстрела Зеленский впустил на Украину поляков, мечтавших об этом столетиями. Как себя поведут венгры и словаки, наблюдая глобальный «распил» Украины, покажет время. Оправдывая свою политическую неграмотность «заботой об Украине», Зеленский допустил очередную фатальную ошибку», — подчеркнула сенатор в беседе с «Известиями» 28 июля.

По мнению политика, подобные действия говорят о плане президента страны по легализации присутствия польских военных на Украине, таким образом делая их частью ВСУ. Это, по ее словам, может привести к тому, что Польша в любой момент может вступить в боевые действия с Россией уже без официального объявления войны.

Принятый Верховной радой закон Ковитиди считает неоднозначным и опасным для Украины, так как поляки таким образом смогут занимать любые государственные посты в стране, избираться в органы власти, работать на госпредприятиях повышенной секретности, работать в правоохранительных и силовых ведомствах и даже входить в состав Конституционного суда Украины.

«Не секрет, что отдельные польские деятели давно мечтают о реванше и присоединении к Польше части Западной Украины. <...> Не исключаю, что Польша уже получила определенные территориальные гарантии от насмерть испуганного Россией Зеленского», — заключила Ковитиди.

28 июля Верховная рада приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши на Украине. Граждане Польши смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и украинцы. В том числе они будут иметь те же права на трудоустройство, получение образования, социальных выплат, медицинского обслуживания, что и украинцы.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями», комментируя решение украинского лидера, выразил мнение, что Зеленский продает интересы украинского народа. Он считает это «сдачей украинской территории».

Польский президент Анджей Дуда 5 мая заявил, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022