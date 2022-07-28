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В ресторане рэпера Моргенштерна начата проверка

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В ресторане в Москве, которым владеет рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента), начата проверка. Об этом сообщили 28 июля «Известиям» посетители заведения.

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Как выяснилось, сейчас в ресторане на Большой Дмитровке работают представители надзорных органов. В начале июля заведение было открыто под новым названием «Кайф и точка». На мероприятии сам рэпер не присутствовал, отправив вместо себя двойника.

Накануне сообщалось, что Верховный суд Татарстана оставил без изменения решение суда Набережных Челнов о привлечении Моргенштерна к ответственности по делу о пропаганде наркотиков.

В мае Набережночелнинский городской суд оштрафовал исполнителя на 100 тыс. рублей за демонстрацию в музыкальных клипах татуировки с изображением растения, похожего на коноплю. 9 февраля в отношении музыканта было возбуждено административное дело по статье о пропаганде наркотиков. Повторное административное дело в отношении артиста было возбуждено 5 апреля. 8 июня адвокат артиста Сергей Жорин сообщил, что рэпер обжаловал штраф суда в Татарстане за пропаганду наркотиков.

1 июля также сообщалось, что сотрудники МВД проводят проверку по факту предполагаемого мошенничества с продажей билетов на несостоявшийся осенью 2021 года концертный тур рэпера.

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