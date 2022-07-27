Суд отклонил жалобу Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков

Верховный суд Татарстана оставил без изменения решение суда Набережных Челнов о привлечении к ответственности рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента) к ответственности по делу о пропаганде наркотиков. Как сообщил корреспондент «Известий», на заседании 27 июля рассматривалась жалоба артиста на решение суда по делу о пропаганде запрещенных препаратов.

«Постановление Набережночелнинского суда оставить без изменения», — вынес решение судья.

Слушание, на котором отсутствовали представители артиста, продлилось всего 10 минут.

8 июня адвокат артиста Сергей Жорин сообщил, что рэпер обжаловал штраф суда в Татарстане за пропаганду наркотиков. В мае Набережночелнинский городской суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тыс. рублей за демонстрацию в музыкальных клипах татуировки с изображением растения, похожего на коноплю. 9 февраля в отношении музыканта было возбуждено административное дело по статье о пропаганде наркотиков. Повторное административное дело в отношении артиста было возбуждено 5 апреля.

5 мая должно было состояться заседание суда в Набережных Челнах, однако оно было перенесено на 20 мая по причине неявки рэпера. 20 мая музыкант также не посетил заседание.

1 июля также сообщалось, что сотрудники МВД проводят проверку по факту предполагаемого мошенничества с продажей билетов на несостоявшийся осенью 2021 года концертный тур рэпера.