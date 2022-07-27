Реклама
Прямой эфир
Мир
В Минобороны РФ заявили о полном уничтожении одной из рот ВСУ в ДНР
Мир
Песков объяснил снижение поставок газа отсутствием техобслуживания из-за санкций
Политика
В Кремле оценили политическую ситуацию в Молдавии
Мир
МИД РФ допустил выход первых судов с украинским зерном в ближайшее время
Мир
Китаист оценил возможные санкции США против КНР за покупку нефти у России
Мир
Лавров допустил введение Западом санкций против Китая
Политика
В Госдуме оценили кандидатуру Джонсона в качестве нового генсека НАТО
Мир
Минобороны РФ запустило регулярную паромную линию в ДНР
Политика
В ГД рассказали о последствиях санкционной политики Запада против России
Мир
Военный историк оценил вероятность возвращения Украиной потерянных территорий
Экономика
Производитель лифтов Otis объявил о продаже бизнеса в РФ
Наука
Российские ученые придумали новый метод лечения рака с помощью наночастиц

Суд отклонил жалобу Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков

0
Фото: Global Look Press/Pavel Kashaev, Павел Кашаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховный суд Татарстана оставил без изменения решение суда Набережных Челнов о привлечении к ответственности рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента) к ответственности по делу о пропаганде наркотиков. Как сообщил корреспондент «Известий», на заседании 27 июля рассматривалась жалоба артиста на решение суда по делу о пропаганде запрещенных препаратов.

Клиповое давление: от имени Моргенштерна мошенники крадут платежные данные
Фейковое видео провоцирует фанатов ввести банковские реквизиты на фишинговом сайте

«Постановление Набережночелнинского суда оставить без изменения», — вынес решение судья.

Слушание, на котором отсутствовали представители артиста, продлилось всего 10 минут.

8 июня адвокат артиста Сергей Жорин сообщил, что рэпер обжаловал штраф суда в Татарстане за пропаганду наркотиков. В мае Набережночелнинский городской суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тыс. рублей за демонстрацию в музыкальных клипах татуировки с изображением растения, похожего на коноплю. 9 февраля в отношении музыканта было возбуждено административное дело по статье о пропаганде наркотиков. Повторное административное дело в отношении артиста было возбуждено 5 апреля.

5 мая должно было состояться заседание суда в Набережных Челнах, однако оно было перенесено на 20 мая по причине неявки рэпера. 20 мая музыкант также не посетил заседание.

1 июля также сообщалось, что сотрудники МВД проводят проверку по факту предполагаемого мошенничества с продажей билетов на несостоявшийся осенью 2021 года концертный тур рэпера.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022