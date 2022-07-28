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Джигурда оценил шансы на победу Дацика в поединке против Монсона

Джигурда о бое Дацика с Монсоном: славянский дух окажется сильнее
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Актер театра и кино Никита Джигурда в четверг, 28 июля, назвал бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика фаворитом в поединке с чемпионом мира в тяжелом весе Джеффом Монсоном. Противостояние бойцов станет главным в турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 5 августа.

По его совам, ожидается интересная схватка.

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«Я знаком с обоими, но буду болеть за Дацика. Он мне ближе по духу и характеру. Можно сказать, мы оба язычники. И вообще Вячеслав был у меня фактически секундантом в моем бою со Шпаком и приводил меня в чувство», — заявил Джигурда.

Артист пояснил, что отдает свое предпочтение Дацику, поскольку знает биографию Дацика и боец «поднимался со дна».

«Не каждый выдержит такие перипетии судьбы, поэтому отдаю свое предпочтение Дацику и буду болеть за него. И хочется верить, что славянский дух окажется круче американского. Хотя Монсон тоже русский парень!» — добавил он.

Также Джигурда заявил, что Дацик всё же более русский «со своей широтой, умением, что называется, заходить и в ад, и в рай». Вместе с тем артист отметил, что возраст Монсона не будет для него помехой на ринге.

«Так как он (бой. — Ред.) состоится по правилам ММА, то, конечно, у него (Монсона. — Ред.) есть шанс перейти к борцовским силовым, болевым приемам и победить, но я думаю, Вячеслав подготовился к этому и не будет давать ему такой возможности», — заключил Джигурда.

25 июля боксер Эдуард Трояновский заявил, что Дацик будет доминировать во время боя с американцем Джеффом Монсоном и не позволит сопернику увести бой в партер.

21 июля актер Владислав Демин назвал Дацика фаворитом в предстоящем поединке. Он подчеркнул, что бой пройдет по правилам ММА, поэтому у Монсона появляется шанс. Демин подчеркнул, что поединок будет интересным из-за того, что Монсон обладает огромным опытом.

17 июля Монсон рассказал «Известиям» о своих ожиданиях от предстоящего боя с Дациком. Он отметил, что знает свои сильные и слабые стороны и не будет на ринге вытворять какое-то безумие.

Джефф Монсон — двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. На счету 51-летнего бойца 60 побед, 26 поражений и одна ничья.

Дацик — российский профессиональный боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер и тайбоксер. В боях без правил он начал участвовать, будучи подростком. Тогда он получил прозвище Рыжий Тарзан. Особенностями бойца стали эксцентричность и неожиданные сокрушительные удары.

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