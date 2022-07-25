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Трояновский спрогнозировал тактику Дацика в бою с Монсоном

Трояновский: Дацик не позволит Монсону увести бой в партер
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Российский боец Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан) будет доминировать во время боя с американцем Джеффом Монсоном и не позволит сопернику увести бой в партер. Такой прогноз в понедельник, 25 июля, сделал боксер Эдуард Трояновский в беседе с «Известиями».

По мнению спортсмена, Монсон не сможет одержать победу над Дациком в стойке, поэтому будет пытаться одолеть его другими способами.

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«Я думаю, Вячеслав ему (Джеффу Монсону. — Ред.) просто не даст войти в ближний бой и пойти в борьбу, в партер. Мне кажется, он его сшибет мухой и все», — сказал Трояновский.

Накануне боец MMA Александр Шлеменко назвал Дацика фаворитом в поединке против легенды смешанных единоборств Джеффа Монсона. По его мнению, Монсон будет переводить поединок в борьбу. Как отмечает Шлеменко, это не самая сильная сторона Дацика, поэтому он постарается ошарашить соперника ударами. При этом у Монсона крепкая голова, которая позволит выдержать стартовый натиск Рыжего Тарзана, считает боец.

Ранее между спортсменами возник спор о том, кто из них более русский. Так, родившийся и выросший в США Монсон заявил 20 июля, что он «на 100% больше русский», чем Дацик. Спортсмен рассказал, что интересовался историей и культурой России еще задолго до того, как получил российский паспорт. Он отметил, что в России у него русская жена, здесь же он преподает смешанные единоборства детям.

Противостояние Монсона и Дацика станет главным на турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 5 августа. Бой впервые в истории клуба пройдет по правилам ММА.

Помимо этого, в рамках суперсерии состоится бой Гаджи Автомата против бразильского бойца Фернандо Родригеса. На ринге также встретятся Святослав Коваленко и Саша Стоун.

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