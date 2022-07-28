Экс-министр внутренних дел Италии призвал Запад к диалогу с Россией

Вне зависимости от политических убеждений по отношению к России и позиции по вопросу проведения специальной военной операции по защите жителей Донбасса Брюсселю, где находится штаб-квартира Евросоюза, необходимы контакты с Москвой. Такое мнение в четверг, 28 июля, высказал бывший министр внутренних дел Италии и лидер партии «Лига Севера» Маттео Сальвини, передает газета La Stampa.

«Международная политика не зависит от правительств, мы гордимся союзниками свободных демократических западных стран. Это не значит, что мы не хотим хороших отношений с (Владимиром, президентом России. — Ред.) Путиным. Конечно, в отличие от некоторых других европейских стран, которые ведут себя воинственно, я предпочитаю диалог и посредничество Италии», — процитировало политика издание.

Сальвини подчеркнул, что только с помощью диалога возможно урегулировать возникший на Украине кризис и назвал «нонсенсом» обвинения главы министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо о связи римской оппозиции с Москвой и Владимиром Путиным.

15 июля глава МИД Италии допустил, что страна прекратит поставки вооружений Украине из-за политического кризиса, и обвинил соперников премьер-министра Марио Драги в том, что они работают на президента России.

Ранее в тот же день министр заявил, что «Путину на серебряном блюде подали голову Драги». Так он прокомментировал заявление главы кабинета министров Марио Драги о желании уйти в отставку.

Вместе с тем президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент «для выступления с тем, чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате республики».