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Экс-министр внутренних дел Италии призвал Запад к диалогу с Россией

Экс-министр внутренних дел Италии Сальвини призвал Запад к диалогу с Россией
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Фото: Global Look Press/Roberto Monaldo
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Вне зависимости от политических убеждений по отношению к России и позиции по вопросу проведения специальной военной операции по защите жителей Донбасса Брюсселю, где находится штаб-квартира Евросоюза, необходимы контакты с Москвой. Такое мнение в четверг, 28 июля, высказал бывший министр внутренних дел Италии и лидер партии «Лига Севера» Маттео Сальвини, передает газета La Stampa.

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«Международная политика не зависит от правительств, мы гордимся союзниками свободных демократических западных стран. Это не значит, что мы не хотим хороших отношений с (Владимиром, президентом России. — Ред.) Путиным. Конечно, в отличие от некоторых других европейских стран, которые ведут себя воинственно, я предпочитаю диалог и посредничество Италии», — процитировало политика издание.

Сальвини подчеркнул, что только с помощью диалога возможно урегулировать возникший на Украине кризис и назвал «нонсенсом» обвинения главы министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо о связи римской оппозиции с Москвой и Владимиром Путиным.

15 июля глава МИД Италии допустил, что страна прекратит поставки вооружений Украине из-за политического кризиса, и обвинил соперников премьер-министра Марио Драги в том, что они работают на президента России.

Ранее в тот же день министр заявил, что «Путину на серебряном блюде подали голову Драги». Так он прокомментировал заявление главы кабинета министров Марио Драги о желании уйти в отставку.

Вместе с тем президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент «для выступления с тем, чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате республики».

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